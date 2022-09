SBK Magny-Cours | Razgatlioglu vince la Superpole Race battendo Bautista

(Di domenica 11 settembre 2022) Toprak Razgatlioglu vince lail rivale della Ducati Alvaroin un duello senza esclusione di colpi. Jonathan Rea chiude il podio della gara sprint in terza posizione. Spettacolo WSBK: Razgatlioglu vince laSi scaldano i motori a, il circuito francese che in questo weekend ospita lo spettacolo del mondiale delle derivate di Serie. Grande spettacolo nella, che nella sfida diretta tra Topark Razgatlioglu e Alvaroè stato proprio il turco ad avere la meglio, costringendo il vincitore di Gara 1 ad accontentarsi della seconda posizione. Un risultato del tutto inaspettato per il campione del mondo in carica dopo ...

corsedimoto : LORENZO BALDASSARRI cade all'ultimo giro, sorpasso Mondiale in fumo. Dominique Aegerter torna a vincere, lo svizzer… - gponedotcom : Ultima manche del weekend sul tracciato francese: Toprak e la Yamaha scattano davanti a tutti con Bautista e la Duc… - OA_Sport : #SBK Toprak Razgatlioglu fa la voce grossa nella Superpole Race di Magny-Cours, Bautista deve accontentarsi della p… - DelbonoRoberto : RT @gponedotcom: Toprak Razgatlioglu si assicura la vittoria nella Superpole Race a Magny Cours. Piegati Alvaro Bautista e Jonathan Rea, pr… -

Cosa potrà succedere sul circuito Nevers per il Gp Francia DIRETTASUPERBIKE GP FRANCIA 2022COURS: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA - 2 La domenica della Superbike sarà dunque come sempre il ...Non esattamente la miglior giornata per Toprak Razgatlioglu aCours, complice l'errore che lo ha portato a cadere nei primi giri di gara . Nella sfortuna della giornata però il pilota turco può sorridere, ha sì perso punti importanti da Bautista ma ne ha ...MAGNY-COURS – Toprak Razgatlioglu fa sua la Superpole Race a Magny-Cours per quanto concerne la Superbike. Il pilota della Yamaha è riuscito ad imporsi al termine di una lotta serrata con lo spagnolo ...Dopo un bel duello caratterizzato anche da un contatto il pilota Yamaha ha la meglio sullo spagnolo. Completa il podio Jonathan Rea ...