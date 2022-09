Record mondiale di corsa con passeggino, vince l’assessore allo Sport di Predappio: “Felice di condividere primato con mio figlio” (Di domenica 11 settembre 2022) l’assessore allo Sport del comune di Predappio ha conquistato il Record mondiale di corsa con spinta del passeggino. Cinquanta chilometri fatti in 15 minuti e 57 secondi è la performance di Lorenzo Lotti, maratoneta di 26 anni, che oltre a sedere nel consiglio comunale è insegnante di educazione fisica. L’evento si è svolto a Winschoten, in Olanda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Lotti ® ??????????????????? (@lorenzo lotti sempredicorsa) “La soddisfazione più grande è aver conquistato un primato insieme a mio figlio“, ha commentato Lotti al Resto del Carlino. A bordo del passeggino c’era infatti il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022)del comune diha conquistato ildicon spinta del. Cinquanta chilometri fatti in 15 minuti e 57 secondi è la performance di Lorenzo Lotti, maratoneta di 26 anni, che oltre a sedere nel consiglio comunale è insegnante di educazione fisica. L’evento si è svolto a Winschoten, in Olanda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Lotti ® ??????????????????? (@lorenzo lotti sempredi) “La soddisfazione più grande è aver conquistato uninsieme a mio“, ha commentato Lotti al Resto del Carlino. A bordo delc’era infatti il ...

