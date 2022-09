Pnrr, Carfagna, 80 miliardi di euro per il Sud (Di domenica 11 settembre 2022) “Il governo Draghi ha considerato il Sud non la causa persa dello sviluppo italiano, non un territorio da risarcire attraverso bonus, politiche assistenziali e sussidi. Al contrario, ha considerato il Sud come un’opportunità di crescita per l’intero Paese. Da qui l’intenzione, la decisione, di vincolare al Mezzogiorno il 40 per cento delle risorse del Pnrr, oltre 80 miliardi di euro”. Lo ha sottolineato a Taranto il ministro per il Sud Mara Carfagna, aggiungendo che “la ripartenza del Sud non e’ piu’ uno slogan. Il governo Draghi lo ha tradotto in fatti concreti, in provvedimenti, in un grande programma di riduzione dei divari territoriali che e’ stato elaborato, che e’ stato finanziato, ma soprattutto e’ stato gia’ avviato”. Le risorse previste, ha osservato Carfagna, “serviranno per finanziarie ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022) “Il governo Draghi ha considerato il Sud non la causa persa dello sviluppo italiano, non un territorio da risarcire attraverso bonus, politiche assistenziali e sussidi. Al contrario, ha considerato il Sud come un’opportunità di crescita per l’intero Paese. Da qui l’intenzione, la decisione, di vincolare al Mezzogiorno il 40 per cento delle risorse del, oltre 80di”. Lo ha sottolineato a Taranto il ministro per il Sud Mara, aggiungendo che “la ripartenza del Sud non e’ piu’ uno slogan. Il governo Draghi lo ha tradotto in fatti concreti, in provvedimenti, in un grande programma di riduzione dei divari territoriali che e’ stato elaborato, che e’ stato finanziato, ma soprattutto e’ stato gia’ avviato”. Le risorse previste, ha osservato, “serviranno per finanziarie ...

