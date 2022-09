Marvel conferma Matt Shakman alla regia di Fantastic Four e presenta i suoi film al D23 (Di domenica 11 settembre 2022) Il panel della Marvel al D23 ha regalato nuove anticipazioni sui prossimi film del MCU tra cui la conferma di Matt Shakman alla regia di Fantastic Four. Al D23 Expo 2022 i Marvel Studios hanno aggiornato i fan sui prossimi film del MCU, confermando inoltre che sarà Matt Shakman il regista di Fantastic Four. All'evento sono stati presentati anche nuovi video dei prossimi lungometraggi tratti dai fumetti, purtroppo non ancora apparsi online. Ryan Coogler, il regista di Black Panther: Wakanda Forever, ha condiviso una scena e alcuni momenti salienti del sequel di Black Panther del 2018. Per la gioia del ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Il panel dellaal D23 ha regalato nuove anticipazioni sui prossimidel MCU tra cui ladidi. Al D23 Expo 2022 iStudios hanno aggiornato i fan sui prossimidel MCU,ndo inoltre che saràil regista di. All'evento sono statiti anche nuovi video dei prossimi lungometraggi tratti dai fumetti, purtroppo non ancora apparsi online. Ryan Coogler, il regista di Black Panther: Wakanda Forever, ha condiviso una scena e alcuni momenti salienti del sequel di Black Panther del 2018. Per la gioia del ...

