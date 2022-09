LIVE Italia-Serbia 7-16, Europei basket 2022 in DIRETTA: break in apertura dei serbi, gli Azzurri devono reagire (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-20 Melli va a schiacciare, Azzurri a -9! 9-20 Bomba di Kalinic col fallo! Il numero 10 della serbia segna anche il libero aggiuntivo, vantaggio in doppia cifra! 9-16 Melli pesca Polonara che va a bersaglio: ottima uscita degli Azzurri dal minuto di sospensione! 7-16 Lucic appoggia al tabellone: parziale di 6-0 degli avversari, +9 e time-out immediato di Gianmarco Pozzecco! 7-14 Marinkovic ha la mano caldissima dalla distanza: altra bomba e +7, l’Italia sembra essere in difficoltà! 7-11 Jokic segna il libero aggiuntivo, +4 serbia. Fallo tecnico fischiato a Gianmarco Pozzecco! 7-10 Marinkovic mette i piedi a posto e segna dall’arco: contro-sorpasso dei balcanici! 7-7 Micic segna col fallo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-20 Melli va a schiacciare,a -9! 9-20 Bomba di Kalinic col fallo! Il numero 10 dellasegna anche il libero aggiuntivo, vantaggio in doppia cifra! 9-16 Melli pesca Polonara che va a bersaglio: ottima uscita deglidal minuto di sospensione! 7-16 Lucic appoggia al tabellone: parziale di 6-0 degli avversari, +9 e time-out immediato di Gianmarco Pozzecco! 7-14 Marinkovic ha la mano caldissima dalla distanza: altra bomba e +7, l’sembra essere in difficoltà! 7-11 Jokic segna il libero aggiuntivo, +4. Fallo tecnico fischiato a Gianmarco Pozzecco! 7-10 Marinkovic mette i piedi a posto e segna dall’arco: contro-sorpasso dei balcanici! 7-7 Micic segna col fallo ...

