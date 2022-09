Infortunio Rabiot, il francese fa preoccupare i bianconeri: le sue condizioni (Di domenica 11 settembre 2022) Rabiot tiene in ansia Allegri e la Juventus, il francese non ci sarà questa sera contro la Salernitana e potrebbe saltare anche il Benfica Rabiot tiene in ansia Allegri e la Juventus, il francese non ci sarà questa sera contro la Salernitana e potrebbe saltare anche il Benfica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le condizioni del centrocampista preoccupano i bianconeri e la Nazionale francese in vista della sosta. Dopo la botta alla caviglia sono emersi altri problemi che potrebbero far saltare le prossime due partite a Rabiot. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022)tiene in ansia Allegri e la Juventus, ilnon ci sarà questa sera contro la Salernitana e potrebbe saltare anche il Benficatiene in ansia Allegri e la Juventus, ilnon ci sarà questa sera contro la Salernitana e potrebbe saltare anche il Benfica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ledel centrocampista preoccupano ie la Nazionalein vista della sosta. Dopo la botta alla caviglia sono emersi altri problemi che potrebbero far saltare le prossime due partite a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

