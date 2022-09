In radio il singolo d’esordio di Daniele Gatti, “Stan Smith” (Di domenica 11 settembre 2022) foto di Francesco MorraMILANO – Da venerdì 9 settembre è in radio il singolo d’esordio di Daniele Gatti “Stan Smith” (Ensemble3.0/Artist First), disponibile in digitale, fuori anche il video. “Stan Smith” è un inno al camminare insieme, al condividere i propri passi, e costruire un cammino pieno di quei difetti che lo renderanno speciale, unico e irripetibile. «Le Stan Smith sono sempre state famose, nella mia adolescenza, come “le scarpe che non muoiono mai” – racconta Daniele Gatti – più diventavano sporche, consumate, graffiate e più venivano considerate belle. Perché in quel modo diventavano uniche. Nelle vetrine sono tutte uguali, ma dopo che le porti, che le ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 settembre 2022) foto di Francesco MorraMILANO – Da venerdì 9 settembre è inildi” (Ensemble3.0/Artist First), disponibile in digitale, fuori anche il video. “” è un inno al camminare insieme, al condividere i propri passi, e costruire un cammino pieno di quei difetti che lo renderanno speciale, unico e irripetibile. «Lesono sempre state famose, nella mia adolescenza, come “le scarpe che non muoiono mai” – racconta– più diventavano sporche, consumate, graffiate e più venivano considerate belle. Perché in quel modo diventavano uniche. Nelle vetrine sono tutte uguali, ma dopo che le porti, che le ...

