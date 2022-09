Frasi dell’11 settembre | per non dimenticare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 settembre 2022), citazioni, testimonianze e video sull’112001. Per ricordare gli attentati alle Torri Gemelle e il giorno che cambiò per sempre l’America (e non solo). Come si potrebbela data? Un anniversario che noi tutti continueremo a ricordare nel tempo. Una terribile tragedia che non merita di essere dimenticata per le tantissime vittime innocenti che hanno perso la vita. Ecco allora che inviare una frase anche in ricordo può essere un modo anche per riflettere. Inviareper ricordare e per nonl’11, un momento, una data indimenticabile che ha segnato e cambiato la nostra storia.11Con il passare degli anni la maggioranza degli ...