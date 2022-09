Francesco Totti, dopo la separazione rompe il silenzio: dal tragico lutto alla brutta malattia | Finalmente la verità (Di domenica 11 settembre 2022) È ormai calato da qualche tempo il sipario sulla lunghissima storia d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. L’ex numero dieci giallorosso, proprio in queste ore, è uscito allo scoperto anticipando sul tempo la conduttrice. Egli ha infatti rilasciato un’intervista fiume in cui ha rivelato una serie di retroscena sorprendenti Quello raccontato da Francesco è un vero e proprio calvario. L’uomo ha sofferto per via di diversi motivi che non riguardano soltanto la separazione dalla Blasi. Durante il corso della suddetta intervista, l’ex capitano della Roma si è tolto più di un sassolino dalla scarpa, rendendo di dominio pubblico alcuni aneddoti che soltanto i diretti interessati conoscevano. Francesco Totti e Ilary Blasi (Websource)I ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 11 settembre 2022) È ormai calato da qualche tempo il sipario sulla lunghissima storia d’amore traed Ilary Blasi. L’ex numero dieci giallorosso, proprio in queste ore, è uscito allo scoperto anticipando sul tempo la conduttrice. Egli ha infatti rilasciato un’intervista fiume in cui ha rivelato una serie di retroscena sorprendenti Quello raccontato daè un vero e proprio calvario. L’uomo ha sofferto per via di diversi motivi che non riguardano soltanto laBlasi. Durante il corso della suddetta intervista, l’ex capitano della Roma si è tolto più di un sassolino dscarpa, rendendo di dominio pubblico alcuni aneddoti che soltanto i diretti interessati conoscevano.e Ilary Blasi (Websource)I ...

Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - 51Rosaria : RT @RoyDeVita: Non voglio dire un buon Ufficio Stampa che è merce rara ma non c’avete manco un amico che vi dia un consiglio prima di parla… - francescomila18 : RT @DarkLadyMouse: Ilary Blasi e Francesco Totti se stanno a accusa' 'n pubblico d'avecce tanti corni quanto du' cesti de lumache, de rubas… -