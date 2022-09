Flan di mele | Le tortine monoporzione super deliziose | Pronte in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 settembre 2022) Ildiè un dessert al cucchiaio, semplicissimo da realizzare e di grande resa. Pronto in 5 minuti, cuoce in una mezz’oretta e si può gustare quasi subito, ancora calda. La sua preparazione risale al XV secolo e fu offerto, per la prima volta nella storia, durante il ricevimento organizzato per l’incoronazione di Enrico IV d’Inghilterra. Da allora, la sua fama si è diffusa in tutto il mondo: golosissimo e profumato, questo dolce si presta a concludere una cena con gli amici di sempre. Conquisterà ogni palato, anche il più raffinato, per la sua consistenza morbida e golosa e quel sapore avvolgente che la contraddistingue dalla notte dei tempi. Inoltre è privo di farina, ideale per chi è intollerante al glutine. Curiose di scoprire la ricetta? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questa ...