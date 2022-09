"Cambio l'Italia in cento giorni". Parla Matteo Salvini (Di domenica 11 settembre 2022) Quota 41, decreti sicurezza e «fondamenta» della Flat tax nei primi cento giorni di governo. E poi la pace fiscale per impedire l'avvitamento dell'economia reale e gli interventi sulle bollette. «Anche se mi auguro che a fare qualcosa sia già questo governo». Matteo Salvini Parla a Il Tempo e disegna le strategie che il centrodestra metterà in campo se dovesse vincere le elezioni. Escludendo nuove larghe intese («gli elettori sono stufi della sinistra che perde e governa lo stesso») e «aprendo» all'alleanza di Ita con il fondo statunitense Certares: «Ciò che è fondamentale è la tutela dei livelli occupazionali». Segretario Salvini, tra meno di due mesi il centrodestra potrebbe governare l'Italia. Quale sarebbe il primo provvedimento da prendere? «Contro il caro ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Quota 41, decreti sicurezza e «fondamenta» della Flat tax nei primidi governo. E poi la pace fiscale per impedire l'avvitamento dell'economia reale e gli interventi sulle bollette. «Anche se mi auguro che a fare qualcosa sia già questo governo».a Il Tempo e disegna le strategie che il centrodestra metterà in campo se dovesse vincere le elezioni. Escludendo nuove larghe intese («gli elettori sono stufi della sinistra che perde e governa lo stesso») e «aprendo» all'alleanza di Ita con il fondo statunitense Certares: «Ciò che è fondamentale è la tutela dei livelli occupazionali». Segretario, tra meno di due mesi il centrodestra potrebbe governare l'. Quale sarebbe il primo provvedimento da prendere? «Contro il caro ...

