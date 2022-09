Terremoto in Indonesia: forte scossa di magnitudo 6.1, poi è cominciato lo sciame sismico (Di sabato 10 settembre 2022) Paura in Indonesia. Un Terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la provincia Indonesiana della Papuasia. E dopo pochi minuti, alla prima è seguita un'altra scossa di magnitudo 5.8. Leggi anche > La ... Leggi su leggo (Di sabato 10 settembre 2022) Paura in. Undi6.1 ha colpito la provinciana della Papuasia. E dopo pochi minuti, alla prima è seguita un'altradi5.8. Leggi anche > La ...

