Salernitana, i convocati di Nicola per la Juve: 4 giocatori ko (Di sabato 10 settembre 2022) L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per il posticipo di domani sera contro la Juventus. Ancora... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) L'allenatore dellaDavideha diramato la lista deiper il posticipo di domani sera contro lantus. Ancora...

g4bvieleeee : RT @OfficialUSS1919: ?? I convocati per Juventus - Salernitana ?? #JuventusSalernitana #macteanimo #ForzaGranata - slm_mdb51 : RT @OfficialUSS1919: ?? I convocati per Juventus - Salernitana ?? #JuventusSalernitana #macteanimo #ForzaGranata - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Juventus - Salernitana ?? #JuventusSalernitana #macteanimo #ForzaGranata - ZonaBianconeri : RT @SalernoSport24: ??? Ecco i giocatori della #Salernitana che prenderanno parte alla prossima trasferta ??? Leggi l'articolo su #SalernoSp… - SalernoSport24 : ??? Ecco i giocatori della #Salernitana che prenderanno parte alla prossima trasferta ??? Leggi l'articolo su… -