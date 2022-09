(Di sabato 10 settembre 2022) Hanno rubato l', caricandolo nella, ma non si sono accorti che unhato lavettura, e per dueè scattata la denuncia. I due ragazzi sono ...

EugenioBerto70 : Rubano colonnina autovelox, denunciati due 18enni - leggoit : Rubano l'#autovelox ma un passante fotografa la targa della loro auto: denunciati due 18enni - Trentin0 : Rubano la colonnina dell’autovelox, denunciati due diciottenni nel vicentino - TViweb : Post Edited: MUSSOLENTE – Rubano colonnina dell’autovelox con un flessibile: denunciati due diciottenni - cecco1976 : @NFratoianni Abolire gli autovelox.... Rubano ai cittadini onesti ?? -

I due ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri per aver asportato la colonnina del sistemaposta su una strada del comune di Mussolente. I due 18enni, che stavano trascorrendo la ...I movimenti dei due nei pressi dell'sono stati però notati, pur nell'oscurità, da un abitante della zona, che ha allertato il 112. L'uomo era riuscito a fotografare la targa di una delle ... Rubano colonnina autovelox, denunciati due 18enni - Veneto