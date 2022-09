Pallanuoto | Alessandro Campagna | “Il quarto posto è bugiardo”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) Il torneo maschile degli Europei 2022 disi è chiuso in maniera amara per l’Italia, che ha perso contro la Spagna nella finale per il bronzo per 6-7. Settebello al, iberici sul gradino più basso del podio. Al sito federale hanno parlato il tecnico azzurro ed alcuni giocatori. Questo il bilancio del CT dell’Italia,: “Se mi avessero detto di giocare tante partite così importanti a livello internazionale con una squadra piena di giovani ed esordienti non ci avrei creduto. E’ stata una stagione fantastica; questo, ma ci servirà da monito, esperienza e crescita per il futuro. Marziali, Damonte, Nicosia, Iocchi Gratta, Bruni, Condemi per la prima volta si sono affacciati a questo ...