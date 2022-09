LIVE F1 | GP Italia 2022 in DIRETTA | 72 millesimi a dividere Verstappen e Leclerc | terzo Perez e quarto Sainz

Leggi su oasport

13.42 Ecco che si rivede in pista George Russell, ancora ai box Mick Schumacher per i problemi al cambio. In casa Haas arriva però un'altra penalità, questa volta per Kevin Magnussen: sostituzione del motore endotermico turbo, penalità di 15 posizioni in griglia (come Valtteri Bottas). 13.40 In pista solo Tsunoda e de Vries al momento. 13.38 Riepiloghiamo i tempi di questa sessione: 1 MaxRed Bull Racing1:21.872 22 CharlesFerrari+0.072 1 3 SergioRed Bull Racing+0.276 24 CarlosFerrari+0.781 2 5 Fernando ALONSO Alpine+1.324 1 6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.443 2 7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.468 2 8 Lando NORRIS McLaren+1.579 1 9 Esteban OCON Alpine+1.654 1 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.661 3 11 Nicholas LATIFI ...