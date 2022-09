GF Vip, la fidanzata di Manuel Bortuzzo deride i disabili: il video shock (Di sabato 10 settembre 2022) Ha dell’incredibile quanto successo nelle ultime ore, quando sul web è spuntato un video in cui Angelica Benevieri, tiktoker fidanzata di Manuel Bortuzzo deride i disabili, letteralmente deride i disabili. Il video la vede entrare in un bagno pubblico, dove successivamente si accorge che è il bagno dei disabili. E così esce fingendo di avere un handicap, incrociando le gambe e simulando spasmi in viso e alle gambe. Una scena di pessimo gusto, insomma, soprattutto considerato che il compagno Manuel Bortuzzo è egli stesso disabile. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Morte Regina Elisabetta, quando ci saranno i funerali e la proclamazione di Carlo Re III ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 settembre 2022) Ha dell’incredibile quanto successo nelle ultime ore, quando sul web è spuntato unin cui Angelica Benevieri, tiktokerdi, letteralmente. Illa vede entrare in un bagno pubblico, dove successivamente si accorge che è il bagno dei. E così esce fingendo di avere un handicap, incrociando le gambe e simulando spasmi in viso e alle gambe. Una scena di pessimo gusto, insomma, soprattutto considerato che il compagnoè egli stesso disabile. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Morte Regina Elisabetta, quando ci saranno i funerali e la proclamazione di Carlo Re III ...

