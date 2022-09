Funerali Regina Elisabetta, quando saranno? La data ufficiale (Di sabato 10 settembre 2022) Nella giornata in cui è stato incoronato Carlo III re d’Inghilterra, è stata svelata la data dei Funerali della Regina Elisabetta II. L’ultimo saluto alla sovrana si terrà ufficialmente lunedì 19 settembre alle 11 del mattino a Londra (le 12 italiane). Funerali Regina Elisabetta: data e dettagli La data dei Funerali della Regina Elisabetta è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 10 settembre 2022) Nella giornata in cui è stato incoronato Carlo III re d’Inghilterra, è stata svelata ladeidellaII. L’ultimo saluto alla sovrana si terrà ufficialmente lunedì 19 settembre alle 11 del mattino a Londra (le 12 italiane).e dettagli Ladeidellaè... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

