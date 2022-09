Festival di Venezia, smascherati i ritocchini di Elisabetta Gregoraci (Di sabato 10 settembre 2022) Bellissima nel suo abito sexy ed elegante, Elisabetta Gregoraci ha sfilato sul red carpet di Venezia ricevendo applausi come una vera diva d’altri tempi. Anche le foto dell’evento pubblicate sui social hanno fatto il pieno di like, ma c’è chi ha notato un dettaglio: gli scatti erano ritoccati per assottigliare la siluette e farla sembrare ancora più magra. Da lì è nata una vera polemica, visto che la Gregoraci è già molto magra. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Morte Regina Elisabetta, quando ci saranno i funerali e la proclamazione di Carlo Re III Morte Regina Elisabetta, quando ci saranno i funerali e la proclamazione di Carlo Re III L'onda di commozione che ha attraversato ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 settembre 2022) Bellissima nel suo abito sexy ed elegante,ha sfilato sul red carpet diricevendo applausi come una vera diva d’altri tempi. Anche le foto dell’evento pubblicate sui social hanno fatto il pieno di like, ma c’è chi ha notato un dettaglio: gli scatti erano ritoccati per assottigliare la siluette e farla sembrare ancora più magra. Da lì è nata una vera polemica, visto che laè già molto magra. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Morte Regina, quando ci saranno i funerali e la proclamazione di Carlo Re III Morte Regina, quando ci saranno i funerali e la proclamazione di Carlo Re III L'onda di commozione che ha attraversato ...

