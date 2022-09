F1 GP Italia 2022 | Hamilton | “Complicato andare a punti | non mi aspetto nulla”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) Il pilota della Mercedes, Lewis, al termine delle qualifiche del Gran Premio d’di Formula 1, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport sulla sua partenza dal fondo della griglia: “Per la gara di domani non midi speciale, sarà molto. C’è un piccolo gap tra le vetture al centro del gruppo, se ci troviamo tutti con il DRS aperto sarà davvero difficile sorpassare. Purtroppo devo scontare la mia manovra sbagliata di Spa. Ad ogni modo non sono in lotta per il titolo e quindi proverò a divertirmi”. SportFace.