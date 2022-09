Covid: Veneto, ieri 1.885 nuovi contagi e 4 decessi (Di sabato 10 settembre 2022) Si mantiene al di sotto di quota 2.000 l'andamento quotidiano dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.885 i nuovi casi di infezione accertati, mentre le vittime sono state 4. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Si mantiene al di sotto di quota 2.000 l'andamento quotidiano deiin. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.885 icasi di infezione accertati, mentre le vittime sono state 4. Lo ...

