Cessione Inter: rebus compratore e il nodo prezzo (Di sabato 10 settembre 2022) Non è solo il malessere della squadra di Inzaghi a tenere occupato il management Interista. Oltre al confronto tra giocatori, tecnici e dirigenti tenuto ad Appiano, i vertici societari (con Zhang) ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022) Non è solo il malessere della squadra di Inzaghi a tenere occupato il managementista. Oltre al confronto tra giocatori, tecnici e dirigenti tenuto ad Appiano, i vertici societari (con Zhang) ...

FBiasin : La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo no… - Eurosport_IT : Sempre più probabile la cessione del club ??? da parte della famiglia Zhang ?? #Zhang | #Inter | #Calcio | #Cessione - cmdotcom : #Zhang, mandato a Goldman Sachs per la cessione dell'#Inter: richiesti 1,2 miliardi - LucaDColella : RT @FBiasin: La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo non significa… - SasageyoESM : RT @DucaAndrea85: La cessione dell'Inter la mia quarta, quinta e sesta. La mia seconda stella, il 21, 22, 23, 24 -