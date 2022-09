Caro energia e esuberi, stop ai licenziamenti (Di sabato 10 settembre 2022) Il Caro energia e il conseguente Caro bollette stanno portando grossi problemi alle aziende Italiane e conseguenti chiusure, inoltre le prospettive per l'autunno in arrivo non parlano di un possibile miglioramento. A confermare la sensazione sono i recenti dati delle previsioni di Confesercenti, questi ultimi paventano infatti l'uscita dal mercato del 10% delle imprese, stiamo parlando di circa 90 mila attività che corrispondono a 250 mila posti di lavoro e relativi licenziamenti. A breve si porrà lo stesso problema affrontato durante il periodo di emergenza Covid-19, nel 2020. La coerenza vorrebbe che, in una situazione di grave crisi come quella che si andrà ad affrontare nei prossimi mesi invernali, si introducessero delle limitazioni alla possibilità di licenziare nelle aziende esattamente come è stato fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Ile il conseguentebollette stanno portando grossi problemi alle aziende Italiane e conseguenti chiusure, inoltre le prospettive per l'autunno in arrivo non parlano di un possibile miglioramento. A confermare la sensazione sono i recenti dati delle previsioni di Confesercenti, questi ultimi paventano infatti l'uscita dal mercato del 10% delle imprese, stiamo parlando di circa 90 mila attività che corrispondono a 250 mila posti di lavoro e relativi. A breve si porrà lo stesso problema affrontato durante il periodo di emergenza Covid-19, nel 2020. La coerenza vorrebbe che, in una situazione di grave crisi come quella che si andrà ad affrontare nei prossimi mesi invernali, si introducessero delle limitazioni alla possibilità di licenziare nelle aziende esattamente come è stato fatto ...

