Carlo III proclamato Re d’Inghlterra | oggi il discorso “Vi servirò come mia madre”

(Di sabato 10 settembre 2022) Londra, 10 set — Il Consiglio di Accessione haformalmenteIII Re d’Inghilterra. L’investitura è stata ufficialmente sottoscritta dal premier Liz Truss, dal principe William, dalla Regina consorte e dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby a seguito della dichiarazione letta dalla Lord President del Privy Council, Penny Mordaunt. «Miei Lord, è mio triste dovere informarvi che la sua graziosa maestà la Regina Elisabetta II è deceduta l’8 settembre 2022 al Castello di Balmoral», ha dichiarato Mordaunt, annunciando che il giorno del funerale sarà festivo in tutto il Regno Unito. Per la prima volta nel Regno d’Inghilterra la proclamazione del re è stata trasmessa in diretta televisiva. il principeFilippo Arturo Giorgio è statoReIII «per grazia di Dio», sovrano ...

Ecco il discorso di Re a seguito della sua proclamazione ufficiale come sovrano. Quello sotto la Regina Elisabetta II è stato un 'regno ... Alla luce della morte della regina Elisabetta II e della successione di re, per la prima volta in una cerimonia pubblica, risuona ... Alla cerimonia che si è tenuta al St. James's Palace, iniziata alle 11 in Italia, in cui Carlo è stato ufficialmente proclamato nuovo re con il nome di Carlo III hanno partecipato 200 membri del Privy ...