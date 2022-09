Basket | Europei 2022 | la Turchia fa harakiri e la Francia vola ai quarti di finale dopo un supplementare

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) Si è concluso a Berlino il primo ottavo didell’Euroe sul parquet sono scese. Match che vedeva i transalpini favoriti e interessante per l’Italia, che in caso di successo sulla Serbia, affronterà la vincente ai. Ecco come è andata.86-87 Parte subito forte la, che con la coppia Yabusele e Gobertsullo 0-7 in tre minuti di gioco, con lache fatica tantissimo in attacco.che tocca il +9 prima che i turchi si diano una scossa con Sengun e Osman, ma subito i transalpini riallungano e per la prima volta vanno in doppia cifra di vantaggio. Nervosa la panchina turca, mentre sul parquet la squadra non ...