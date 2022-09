Nuova pista ciclo-pedonale via dei Mulini, Mastella e Cappa: “Nessun pericolo per gli utenti” (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – ” E’ un passo in avanti verso una Città a misura europea caratterizzata da una mobilità sostenibile”. Queste le parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella all’atto della inaugurazione della pista ciclopedonale Lungo Sabato Bacchelli – Via dei Mulini che si è svolta stamani alla presenza degli assessori Luigi Ambrosone, Attilio Cappa e Mario Pasquariello . La pista ciclopedonale interessa un’area densamente popolata, ma anche ricca di centri di servizi qualificati, in particolare con due Dipartimenti e altrettante sedi dell’Università degli Studi: proprio su questo ha molto insistito Mastella, ricordando che l’intervento, finanziato con 170mila Euro dal Ministero ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – ” E’ un passo in avanti verso una Città a misura europea caratterizzata da una mobilità sostenibile”. Queste le parole del sindaco di Benevento Clementeall’atto della inaugurazione dellaLungo Sabato Bacchelli – Via deiche si è svolta stamani alla presenza degli assessori Luigi Ambrosone, Attilioe Mario Pasquariello . Lainteressa un’area densamente popolata, ma anche ricca di centri di servizi qualificati, in particolare con due Dipartimenti e altrettante sedi dell’Università degli Studi: proprio su questo ha molto insistito, ricordando che l’intervento, finanziato con 170mila Euro dal Ministero ...

