Morte Elisabetta II | regina pop | seppe coniugare tradizione britannica e modernità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Che insopportabile la litanìa celebrativa dei media nostrani – non vi dico la Rai tv, non oso immaginare i canali Mediaset (ammetto il pregiudizio…) da me trascurati, ma sono in Francia – per non parlare della istantanea beatificazione postm dedicata alla defuntaII, per alcuni “l’Ultima”: già sembra il titolo sequel per Helen Mirren che interpretando The Queen ha vinto l’Oscar! Elizabeth Alexandra Mary Windsor, classe 1926, ha regnato sette decenni, che sono un gran pezzo di storia contemporanea, e lei l’ha attraversata stando in prima fila, quale spettatrice interessata, essendo simbolo (e non solo) del potere britannico, dei suoi tornaconti globali, incarnato in un trono e in una dinastia spesso al centro di roventi polemiche, per via di discutibili atteggiamenti e comportamenti non proprio reali dovuti a una ...