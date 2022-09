LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | Mads Pedersen cala il tris! Non cambia nulla in classifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA17.30 Continua la maledizione per il britannico che centra l’ennesimo piazzamento in questa. Per lui un secondo posto, due terzi e due quarti. 17.29 Azione perfetta del danese che si è prima infilato nel treno Jumbo per essere riportato davanti, dove ha trovato i suoi compagni. Una volta ripreso Scotson ha lanciato la volata, mostrando ancora la sua superiorità, resistendo ad un ottimo Fred Wright. 17.27 ANCORA LUI! ANCORA! 17.27 Anticipa un uomo della Groupama! 17.27 I Trek entrano in testa nel rettilineo finale! 17.26 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM! 17.26si infila nel treno della Jumbo. Risalgono i Bahrain per Wright. 17.25 2 KM AL TRAGUARDO! 17.24 Risalgono gli Alpecin e i ...