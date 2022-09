Il Var, gli ex, lo sfogo di Vigorito e la rabbia del passato: quanto vale Benevento-Cagliari (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – I precedenti sono quattro e parlano rossoblù, ma è l’ultimo a contare più degli altri. Benevento e Cagliari finora si erano incrociate solo in serie A, nel corso delle uniche due stagioni giocate dalla Strega nel massimo campionato. Un successo sannita – peraltro a domicilio – e ben tre vittorie degli isolani. L’ultima, al Vigorito, produsse polemiche a non finire. Quel 3-1 che di fatto indirizzò definitivamente il Benevento sulla strada della retrocessione, una partita dalle mille occasioni sprecate nel primo tempo e dal controverso episodio Var della ripresa. Ai giallorossi, come in tanti ricorderanno, fu negato un rigore solare per l’atterramento di Asamoah ai danni di Viola, che domani vestirà i colori opposti e che sull’episodio tornò lo scorso 6 luglio, in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– I precedenti sono quattro e parlano rossoblù, ma è l’ultimo a contare più degli altri.finora si erano incrociate solo in serie A, nel corso delle uniche due stagioni giocate dalla Strega nel massimo campionato. Un successo sannita – peraltro a domicilio – e ben tre vittorie degli isolani. L’ultima, al, produsse polemiche a non finire. Quel 3-1 che di fatto indirizzò definitivamente ilsulla strada della retrocessione, una partita dalle mille occasioni sprecate nel primo tempo e dal controverso episodio Var della ripresa. Ai giallorossi, come in tanti ricorderanno, fu negato un rigore solare per l’atterramento di Asamoah ai danni di Viola, che domani vestirà i colori opposti e che sull’episodio tornò lo scorso 6 luglio, in ...

