Il suicidio è la principale causa di morte nelle neomamme

"Starebbero meglio senza di me", "A nessuno mancherei se non ci fossi", sono pensieri spaventosi, disperati e paralizzanti. Se ti è capitato di pensare una di queste frasi, o qualcosa di simile, non significa che sei una cattiva madre, anzi. Significa solamente che sei una brava madre che ha dei pensieri spaventosi e necessita l'aiuto e le cure di chi la circonda. Il suicidio materno è un problema di salute pubblica che non riguarda solo il singolo ma l'intera collettività: secondo i dati è la principale causa di morte nelle neomamme. Salute e Benessere Depressione post-partum: i 5 segnali per riconoscerla La depressione post-partum è riconosciuta come una delle più comuni complicanze mediche per le neomamme ma nonostante ...

