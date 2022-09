Do You Remember? Juve: quando a mancare non era Pogba (Di venerdì 9 settembre 2022) L’assenza di Paul Pogba è uno dei problemi di casa Juve in questa stagione ma nel 2014 non era il francese a mancare di più ad Allegri C’è stato un momento nel quale Paul Pogba non mancava alla Juve. Ed era esattamente all’inizio dell’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il francese oggi fermo ai box – e chissà per quanto – con il nuovo mister era partito più che alla grande. In campo nell’esordio in campionato a Verona contro il Chievo, Pogba non aveva tradito le attese e anche col nuovo mister si era comportato da gigante qual era già. Una prestazione che lo aveva visto effettuare più passaggi smarcanti di ogni altro, in un centrocampo che era privo di Andrea Pirlo e richiedeva perciò un surplus di assunzione di responsabilità da parte di ognuno. Tra i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) L’assenza di Paulè uno dei problemi di casain questa stagione ma nel 2014 non era il francese adi più ad Allegri C’è stato un momento nel quale Paulnon mancava alla. Ed era esattamente all’inizio dell’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il francese oggi fermo ai box – e chissà per quanto – con il nuovo mister era partito più che alla grande. In campo nell’esordio in campionato a Verona contro il Chievo,non aveva tradito le attese e anche col nuovo mister si era comportato da gigante qual era già. Una prestazione che lo aveva visto effettuare più passaggi smarcanti di ogni altro, in un centrocampo che era privo di Andrea Pirlo e richiedeva perciò un surplus di assunzione di responsabilità da parte di ognuno. Tra i ...

AnnaSogni : @efsavoia Oh , uguale a tuo nonno , quello che scappò spalancando le porte del Paese ai tedeschi . Do you remember ? - ilydovoids : Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary comunque si ho fatto l’anniversario un po’ di… - Zot_64 : @AleksL74 @LuigiColline non sono preoccupato, anzi. Film già visto. Do you remember Kursk? - danieledv79 : RT @rami_piu_smocci: il giorno in cui Formigli smetterà di usare il braccio a favore di camera (do you remember Simona Ventura?), forse pe… - rami_piu_smocci : il giorno in cui Formigli smetterà di usare il braccio a favore di camera (do you remember Simona Ventura?), forse… -