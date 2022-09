Covid oggi Toscana | 753 contagi e 4 morti | bollettino 9 settembre

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 753 i nuovidainsecondo ildi, 9. Si registrano inoltre altri 4. Nella regione sono 1.383.576 i casi di positività al coronavirus, 120 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 633 da test rapido antigenico. Lo comunica la Regionesui dati accertati, alle ore 12 di, sulla base delle richieste della protezione civile nazionale relativi all’andamento dell’epidemia in regione. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.293.477 (93,5% dei casi totali).sono stati eseguiti 715 tamponi molecolari e 6.010 tamponi antigenici rapidi, di questi ...

Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco durante la conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale contro il- 19 al Ministero della Salute. Da lunedì, ha precisato, 'sarà possibile prenotare le dosi e somministrarle'. Secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di Sanità Iss l'incidenza cala a 197;...Dopo più di due anni di, ancora una volta la scuola sarebbe penalizzata per l'arretratezza ...si torna ad ipotizzare soluzioni a costo zero per la pubblica amministrazione, come ridurre il ... Covid, news. Vaccini, Magrini (Aifa): "Da lunedì prenotazioni con bivalenti". LIVE (Adnkronos) – Sono 753 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. Nella regione sono 1.383.576 i casi di positività al coronav ...(Adnkronos) – “Da lunedì partiranno le prenotazioni nelle regioni per i booster aggiornati” del vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Mag ...