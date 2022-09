Cosa succede ai cani della Regina ora che non c’è più (Di venerdì 9 settembre 2022) La Regina Elisabetta si è spenta a 96 anni giovedì 8 settembre 2022 e lascia soli gli ultimi suoi 4 adorati cagnolini il cui destino è ancora incerto. Sono diverse le ipotesi su chi si prenderà cura dei superstiti di una lunga dinastia di quattro zampe che hanno accompagnato la Sovrana fin da quando era una ragazza. Regina Elisabetta, il destino dei suoi cagnolini Gli ultimi cani della Regina Elisabetta sono due corgi, Candy e Muick, un dorgi, ossia un incrocio tra un bassotto e un corgi, di nome Sandy e Lissy, un cocker spaniel. Ancora pare non sia stato stabilito nulla sul loro futuro. Questa era una preoccupazione per Sua Maestà che in anni recenti non aveva più voluto continuare la dinastia dei suoi adorati corgi, se non fosse per i cuccioli ricevuti in regalo, proprio per non lasciarli orfani nel ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 settembre 2022) LaElisabetta si è spenta a 96 anni giovedì 8 settembre 2022 e lascia soli gli ultimi suoi 4 adorati cagnolini il cui destino è ancora incerto. Sono diverse le ipotesi su chi si prenderà cura dei superstiti di una lunga dinastia di quattro zampe che hanno accompagnato la Sovrana fin da quando era una ragazza.Elisabetta, il destino dei suoi cagnolini Gli ultimiElisabetta sono due corgi, Candy e Muick, un dorgi, ossia un incrocio tra un bassotto e un corgi, di nome Sandy e Lissy, un cocker spaniel. Ancora pare non sia stato stabilito nulla sul loro futuro. Questa era una preoccupazione per Sua Maestà che in anni recenti non aveva più voluto continuare la dinastia dei suoi adorati corgi, se non fosse per i cuccioli ricevuti in regalo, proprio per non lasciarli orfani nel ...

