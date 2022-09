Ciclismo | Alejandro Valverde non parteciperà ai Mondiali “Servo alla Movistar per i punti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) Rinunce in successione. Purtroppo, all’ultima stagione da professionista, non potrà partecipare ad una delle manifestazioni dove è stato più protagonista: idisu strada in programma a Wollongong. L’iberico, trionfatore ad Innsbruck nel 2018, dovrà dare il supportosuain questo finale di stagione. Le sue parole ad AS: “Non potrò andare in Australia. È un peccato, ma pesa la lotta per iUCI. Il Mondiale per me è sempre stato un appuntamento importante. L’ho vinto una volta e quello rimane di tutti il successo che ho più nel cuore; inoltre, ho raccolto un totale di 7 medaglie. Ma sono sicuro che la federazione spagnola saprà trovare buoni corridori che sapranno far bene a Wollongong”. Parlando del finale di ...