Boldrini: “La destra omofoba se la prende pure con Peppa Pig” (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – “La destra omofoba se la prende pure con Peppa Pig. Per Meloni è inaccettabile che in una puntata l’amico della protagonista abbia 2 mamme. Inaccettabile è invece la censura e voler decidere cosa possa trasmettere la Rai. Il 25 settembre no all’oscurantismo, sì al progresso”. E’ quanto scrive sui social l’ex presidente della Camera Laura Boldrini (foto), deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana 2. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – “Lase laconPig. Per Meloni è inaccettabile che in una puntata l’amico della protagonista abbia 2 mamme. Inaccettabile è invece la censura e voler decidere cosa possa trasmettere la Rai. Il 25 settembre no all’oscurantismo, sì al progresso”. E’ quanto scrive sui social l’ex presidente della Camera Laura(foto), deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana 2. L'articolo L'Opinionista.

lauraboldrini : #Scegli tra la destra che non riconosce il #climatechange e che vuole comprimere i diritti delle donne e delle pers… - Lopinionista : Boldrini: 'La destra omofoba se la prende pure con Peppa Pig' - paolabardelle : RT @lanf64: #Boldrini: “La destra non crede al cambiamento climatico e affossa i diritti civili” Pienamente d'accordo e questo fa paura.… - MarinaM69041889 : RT @lanf64: #Boldrini: “La destra non crede al cambiamento climatico e affossa i diritti civili” Pienamente d'accordo e questo fa paura.… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @lanf64: #Boldrini: “La destra non crede al cambiamento climatico e affossa i diritti civili” Pienamente d'accordo e questo fa paura.… -