ilGiornale.it

...che l'aveva acquistata nel 1848 e che la definiva "il mio caronelle Highlands" . Sarà stata felice Lilibet di aver chiuso gli occhi per l'ultima volta proprio qui. Nella tenuta di, ...: la residenza estiva della regina Elisabetta 20mila ettari dinel cuore scozzese dell'Aberdeenshire fanno diuna delle residenze estive preferite dalla regina Elisabetta II ... Balmoral, il “paradiso” della regina Elisabetta - ilGiornale.it Le case appartenenti alla Famiglia Reale sono ben 30, tra campagna inglese, Scozia e persino Irlanda del Nord. Ecco le sue preferite.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...