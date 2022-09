VIDEO Sinner-Alcaraz 2-3 | US Open 2022 | highlights e sintesi Match epico a New York | la spunta lo spagnolo al quinto set!

(Di giovedì 8 settembre 2022) E’ stato un. All’Arthur Ashe Stadium di New(Stati Uniti) Jannike Carloshanno dato spettacolo. Nella sfida della notte italiana, durata oltre 5 ore di gioco e valida per i quarti di finale degli US, il tennis è uscito con il sorriso perché questa è stata una straordinaria dimostrazione di tecnica fisica e mentale da parte dei due contendenti. Ha vinto l’iberico per 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3, annullando un-point nel quarto parziale e riuscendo a tirarsi fuori da una situazione molto complicata nella quale l’azzurro lo aveva obbligato. Un po’ di rammarico, ovviamente, c’è in, andato vicinissimo alla qualificazione per il prossimo turno, esprimendo un gioco dal secondo parziale in ...

Eurosport_IT : Fa male, ma è stato bellissimo ?? #Alcaraz | #Sinner | #USOpen | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : Jannik esce dal campo, Carlos si ferma ad applaudirlo ?? Te lo meriti, sei stato grande ?? #Alcaraz | #Sinner |… - Eurosport_IT : MAGIA SINNER ????????? Jannik chiude così il match ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis |… - frasigno66 : RT @Eurosport_IT: Tutti applaudono Sinner a New York, e Alcaraz non può essere da meno: 'Sinner è pazzesco, tutti ammirano il suo livello'… - MicheleMontedo4 : RT @federtennis: Difficile parlare dopo una sconfitta che brucia tanto, ma #Sinner ora vuole vedere solo gli aspetti positivi e caricarsi i… -

Non ce l'ha fatta Jannikadapprodare alle semifinali degli Us Open di Tennis. Dopo un match maratona di oltre 5 ore, l'altoatesino ha ceduto al baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6 - 3 6 - 7 6 - 7 5 - 7 3 - 6. Ilcon gli highlights di- Alcaraz 3 - 6 7 - 6 7 - 6 5 - 7 3 - 6 , incontro valido per i quarti di finale degli US Open 2022 . Lo spagnolo s'impone in cinque set ma a trionfare davvero è il ... Alcaraz - Sinner - US Open Highlights - Tennis video