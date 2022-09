Ultime Notizie – Formazione e inclusione, Samsung lancia ‘La voce della tua generazione’ (Di giovedì 8 settembre 2022) Samsung Electronics Italia annuncia La voce della tua generazione, un nuovo progetto di Formazione e inclusione sociale e digitale che vedrà coinvolti dieci giovani dai 15 ai 18 anni nello sviluppo e realizzazione di un podcast che, attraverso la condivisione di storie ed esperienze, dia voce alla GenZ. A partire da oggi fino al 2 ottobre, Samsung è alla ricerca dei dieci ragazzi che, dopo una serie di training e Formazione ad-hoc, svilupperanno e realizzeranno gli episodi del podcast. “Con ‘La voce della tua generazione’ vogliamo offrire alla Generazione Z la possibilità di esprimersi in un modo diverso, senza quei filtri da cui siamo sempre più circondati online. La voce è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022)Electronics Italia annuncia Latua generazione, un nuovo progetto disociale e digitale che vedrà coinvolti dieci giovani dai 15 ai 18 anni nello sviluppo e realizzazione di un podcast che, attraverso la condivisione di storie ed esperienze, diaalla GenZ. A partire da oggi fino al 2 ottobre,è alla ricerca dei dieci ragazzi che, dopo una serie di training ead-hoc, svilupperanno e realizzeranno gli episodi del podcast. “Con ‘Latuavogliamo offrire alla Generazione Z la possibilità di esprimersi in un modo diverso, senza quei filtri da cui siamo sempre più circondati online. Laè ...

