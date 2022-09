(Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – “Per me fare il Presidente del Consiglioun, une un’emozione e la Lega è pronta a prendere per mano questo straordinario Paese. Ma prima del voto degli italiani non mi permetto di dire nulla”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a ‘Uno Mattina’ su Rai Uno. “Sono a disposizione del popolo italiano. Quattro anni fa abbiamo preso milioni di voti – ha ricordato– Abbiamo fermato gli sbarchi, fatto leggi severe contro mafiosi e criminali. Se chi è a casa si fida di ciò che abbiamo fatto e proponiamo, allora saprà come comportarsi alle elezioni del 25 settembre”. L'articolo L'Opinionista.

giorgio_gori : L’avv. Conte - che fu premier con la Lega, firmò i decreti Salvini e un anno fa diceva che il M5S non era “né di de… - Lopinionista : Salvini: “Io premier? Sarebbe un orgoglio e un onore” - salvini_giacomo : Letta sta battendo su 2 temi: 1) il Rosatellum “è una pessima legge elettorale”. Peccato che fu proprio il suo pa… - graziellacesari : RT @ilfoglio_it: Massimiliano Fedriga esprime una presa di posizione sulla premiership che Salvini continua a evitare: 'Avrei indicato anch… - RistagnoAnna : RT @ilfoglio_it: Massimiliano Fedriga esprime una presa di posizione sulla premiership che Salvini continua a evitare: 'Avrei indicato anch… -

Leggi anche Sondaggi elezioni, Conte superae la coppia Calenda - Renzi fa meglio di ...6%, un risultato che premierebbe l'exGiuseppe Conte e che configurerebbe il M5s come sorpresa ...La virata a sinistra dell'exinfastidisce a sua volta i dem e la sinistra radicale. Ma il ...e Berlusconi. Ma sono interni all'area di riferimento. Lo scenario che si prefigura non è ...ROMA - "Per me fare il Presidente del Consiglio sarebbe un orgoglio, un onore e un'emozione e la Lega è pronta a prendere per mano questo straordinario ...Il presidente del Friuli Venezia-Giulia esprime una presa di posizione sulla premiership che Salvini continua a evitare: "Avrei indicato anche prima il nostro candidato". E contraddice il leader sulle ...