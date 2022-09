globalistIT : - manifestosardo : Siamo ritornati! Eccoci con il nuovo numero del manifesto sardo, grazie a tutte le persone che hanno collaborato. L… -

Nonostante questo, i centri di prima accoglienza come quello di Lampedusa continuano ad essere gestiti attraverso logiche emergenziali, a svantaggio innanzitutto dei, oltre che delle ...... è la sentenza della Cassazione che tutela i diritti dei. Una sentenza che afferma: vanno ... unin dieci punti, che parte da una premessa: sui diritti non si torna indietro, si va ... Migranti, il “manifesto elettorale” dell’Unhcr: 12 proposte per restare umani L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha pubblicato oggi 12 proposte su aspetti rilevanti per la protezione dei rifugiati in Italia consegnate ai leader delle forze politiche in vist ...Il video delle torture subite da un giovane migrante in Libia ha riacceso ancora l'attenzione su un'annosa e vergognosa questione. E il prossimo esito elettorale potrebbe essere molto importante, anch ...