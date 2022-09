Marco Miceli centra i quarti al Cairo

TENIPOcom : ITF M15/W15 Cairo - Clay (Second Round) Giuseppe Tresca (ITA) def. Marco Miceli (ITA) 7-5 7-5 -

FIT

L'articolo, frutto di una collaborazione internazionale guidata da, ricercatore del DiFC e corresponding author, ha come prima autrice Roberta Giuffrida, dottoranda in Scienze Fisiche e ...L'articolo, frutto di una collaborazione internazionale guidata da, ricercatore del DiFC e corresponding author, ha come prima autrice Roberta Giuffrida, dottoranda in Scienze Fisiche e ... Debutto vincente per Marco Miceli e Andaloro al Cairo (Adnkronos) – Alta flessibilità e tecnologie avanzate, con un occhio sempre più attento all’efficienza energetica, in ottica di sostenibilità e di lotta al caro bollette. E’ la tendenza sempre più mar ...PALERMO (ITALPRESS) - Uno studio dal titolo "The supernova remnant SN 1006 as a Galactic particle accelerator" condotto da un team di ricercatori del Dipar ...