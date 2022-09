LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel batte Mas sull’Alto de Piornal

(Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLAA ESPANA17.09 Vittoria numero 35 perin carriera. E ricordiamo la sua data di nascita: 25 gennaio 2000. Ventidue anni e mezzo. 17.08 Il belga guadagna anche qualche secondo su Mas, terzo Gesink. Sta arrivando ora Rodriguez, pieno di ferite, a 1’19” da. 17.07 SCATTAE VA A VINCERE! VITTORIA ANCHE IN SALITA PER IL BELGA CHE TRIONFA ALL’ALTO DE! 17.06 E Mas edvanno a riprendere Gesink a nemmeno 300 metri dal traguardo! 17.05 Riparte alle spalle Enric Mas, che sembra avere una facilità di pedalata da applausi! Stavolta, dopo un po’ di tentennamenti, lo spagnolo ha deciso di provarci! 17.04 FLAMME ROUGE! ...

zazoomblog : Vuelta a España 2022 streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Rai? Dove vedere tappa 18 - #Vuelta #España… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 diciottesima tappa Trujillo-Alto de Piornal: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #diciottesima… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:10 per vivere con il nostro racconto la diciottesima tappa de #LaVuelta22 - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 18 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Ciclismo #Vuelta #Uran vince la 17ª tappa e fa la storia, entrando nel 'circolo' dei corridori cap… -

12.00 Buongiorno e benvenuti alla Direttadella diciottesima tappa dellaa España 2022. Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTAdella diciottesima tappa dellaa España 2022! Ancora salita, ...DICIOTTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA2022: CALENDARIO TAPPE CON PERCORSI E ALTIMETRIE DICIOTTESIMA TAPPA: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Segui ila partire dalle 12:20 PER AGGIORNARE ...Ciclismo, Vuelta 2022: la diretta scritta con gli aggiornamenti LIVE dalla diciottesima tappa Trujillo-Alto de Piornal ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...