Il dolore del Papa per la morte della Regina Elisabetta | “Esempio di devozione al dovere”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Città del Vaticano –Francesco, “profondamente addolorato nell’apprenderedi Sua Maestà laII (leggi qui), offre sincere condoglianze a Vostra Maestà, ai MembriFamiglia Reale, al Popolo del Regno Unito e del Commonwealth. Mi unisco volentieri a tutti coloro che piangono la sua perdita nel pregare per il riposo eternodefunta, e nel rendere omaggio alla sua vita di servizio senza riserve per il benenazione e del Commonwealth, al suodial, alla sua ferma testimonianza di fede in Gesù Cristo e alla sua ferma speranza nella sue promesse”. E’ quanto si legge nel telegramma di cordoglio per la ...