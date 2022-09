Francesco Totti torna in tv e svela dove è stato quest’estate: ecco che ha detto (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno dei protagonisti più discussi di questo periodo estivo è stato, sicuramente, Francesco Totti. L’ex calciatore ha annunciato la fine del matrimonio con Ilary Blasi lasciando senza parole i numerosi fan. A generare maggiore sgomento, però, sono state soprattutto le notizie trapelate in merito al nuovo flirt tra il Pupone e Noemi Bocchi. A distanza di un po’ di tempo dal triste annuncio, Francesco è riapparso per la prima volta in televisione e ha fatto delle interessanti confessioni in merito al periodo appena trascorso. Simona Ventura punge Francesco Totti a La Partita del Cuore Ieri sera è andata in onda su Rai 2 La Partita del Cuore, la quale è stata condotta da Simona Ventura. All’evento ha preso parte anche Francesco Totti, il quale si è ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno dei protagonisti più discussi di questo periodo estivo è, sicuramente,. L’ex calciatore ha annunciato la fine del matrimonio con Ilary Blasi lasciando senza parole i numerosi fan. A generare maggiore sgomento, però, sono state soprattutto le notizie trapelate in merito al nuovo flirt tra il Pupone e Noemi Bocchi. A distanza di un po’ di tempo dal triste annuncio,è riapparso per la prima volta in televisione e ha fatto delle interessanti confessioni in merito al periodo appena trascorso. Simona Ventura pungea La Partita del Cuore Ieri sera è andata in onda su Rai 2 La Partita del Cuore, la quale è stata condotta da Simona Ventura. All’evento ha preso parte anche, il quale si è ...

Salcedo_Hugo : La magia de Francesco Totti. ?????? #PorLasQueMueres ?? - Vasny05 : per la mia città sono Francesco Totti - _niclaaaa_ : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - Elisa96440916 : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - IsaeChia : Simona Ventura alla partita del cuore chiede a Francesco Totti dove sia stato questa estate: la risposta dell’ex ca… -