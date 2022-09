Elisabetta: l'orsetto Paddington su twitter, 'grazie signora, per tutto' (Di giovedì 8 settembre 2022) Londra, 8 set. (Adnkronos) - Anche l'orsetto Paddington ha reso omaggio alla regina Elisabetta, morta oggi all'età di 96 anni. Lo ha fatto pochi mesi dopo il video in cui ad aprile la sovrana si vedeva prendere il te con il pupazzo, in occasione dello storico Giubileo di platino per i 70 anni di regno. Paddington Bear ha reso omaggio alla Regina con un messaggio semplice e sincero, scrivendo su twitter: "grazie signora, per tutto". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Londra, 8 set. (Adnkronos) - Anche l'ha reso omaggio alla regina, morta oggi all'età di 96 anni. Lo ha fatto pochi mesi dopo il video in cui ad aprile la sovrana si vedeva prendere il te con il pupazzo, in occasione dello storico Giubileo di platino per i 70 anni di regno.Bear ha reso omaggio alla Regina con un messaggio semplice e sincero, scrivendo su: ", per".

