Champions League: Il 'Cholito' Simeone, un tatuaggio e un sogno realizzato

Giovanni Simeone ha firmato ieri il terzo gol nella clamorosa vittoria del Napoli sul Liverpool (4-1), il suo primo gol in Champions League. E se per un calciatore è già memorabile esordire in questo torneo continentale, per un argentino lo faccia allo stadio Diego Armando Maradona significa ancora di più. Il 'Cholito' non ha potuto contenere le lacrime nella sua celebrazione e bacia il polso su cui ha un tatuaggio con tanta storia. "Avevo 13 anni quando ho fatto il mio primo tatuaggio. Non puoi davvero farti un tatuaggio prima dei 18, ma ero un grande fan della Champions League. Così ho realizzato il logo a quell'età", ha rivelato.

