Anche l’orsetto Paddington dice addio alla regina Elisabetta: “Grazie di tutto” (Di giovedì 8 settembre 2022) ‘Thank you Màam, for everything’, ovvero “Grazie di tutto”. È il commovente tweet di addio dell’orsetto Paddington, protagonista di un indimenticabile tè con la regina Elisabetta. La sovrana aveva partecipato a molti degli appuntamenti previsti per le celebrazioni dei suoi 70 anni di regno con il Giubileo di Platino, ma per dare l’avvio al concerto del 4 giugno davanti a Buckingham Palace aveva fatto ricorso ad uno sketch video realizzato dalla Bbc. Nel video l’orsetto Paddington, personaggio creato da Michael Bond e amatissimo dai bambini, è seduto con Sua Maestà per il consueto tè e offre alla sovrana uno dei suoi famosi sandwich alla marmellata. Elisabetta rifiuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) ‘Thank you Màam, for everything’, ovvero “di”. È il commovente tweet didel, protagonista di un indimenticabile tè con la. La sovrana aveva partecipato a molti degli appuntamenti previsti per le celebrazioni dei suoi 70 anni di regno con il Giubileo di Platino, ma per dare l’avvio al concerto del 4 giugno davanti a Buckingham Palace aveva fatto ricorso ad uno sketch video realizzato dBbc. Nel video, personaggio creato da Michael Bond e amatissimo dai bambini, è seduto con Sua Maestà per il consueto tè e offresovrana uno dei suoi famosi sandwichmarmellata.rifiuta ...

