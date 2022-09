Addio alla Regina Elisabetta, sua maestà è morta all’età di 96 anni (Di giovedì 8 settembre 2022) all’età di 96 anni è morta la Regina Elisabetta: sua maestà se n’è andata tra l’affetto dei familiari presenti al suo capezzale Sua maestà (via Ansa Foto)Dopo 70 anni di regno e a meno di un anno e mezzo dalla morte di suo marito Filippo di Edimburgo, è morta la Regina Elisabetta. Già da diverse ore si erano rincorse notizie sul suo stato di salute precario e i medici la tenevano in stretta sorveglianza nel castello di Balmoral, in Scozia. La più grande monarca che la storia abbia mai conosciuto se n’è andata all’età di 96 anni, circondata dall’affetto dei suoi familiari, accorsi subito al suo capezzale. Presenti, oltre ai quattro ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 settembre 2022)di 96la: suase n’è andata tra l’affetto dei familiari presenti al suo capezzale Sua(via Ansa Foto)Dopo 70di regno e a meno di un anno e mezzo dmorte di suo marito Filippo di Edimburgo, èla. Già da diverse ore si erano rincorse notizie sul suo stato di salute precario e i medici la tenevano in stretta sorveglianza nel castello di Balmoral, in Scozia. La più grande monarca che la storia abbia mai conosciuto se n’è andatadi 96, circondata dall’affetto dei suoi familiari, accorsi subito al suo capezzale. Presenti, oltre ai quattro ...

