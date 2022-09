Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Condanno Russia ma sanzioni non funzionano” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Io non metto in piede in Russia da 4 anni e gli accordi con la Russia li ha fatti Letta da premier. Mi sembra di essere stato chiaro: Condanno la Russia? Sì. Le sanzioni stanno funzionando? No”. Così Matteo Salvini a Fuori dal coro su Rete4. “Non Salvini, ma qualunque economista ha notato che le sanzioni invece di mettere in ginocchio la Russia stanno in mettendo in ginocchio l’Europa e l’Italia”, ha continuato il leghista aggiungendo: “Penso che la Meloni speri che le sanzioni nei prossimi mesi siano efficaci”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Io non metto in piede inda 4 anni e gli accordi con lali ha fatti Letta da premier. Mi sembra di essere stato chiaro:la? Sì. Lestanno funzionando? No”. Così Matteoa Fuori dal coro su Rete4. “Non, ma qualunque economista ha notato che leinvece di mettere in ginocchio lastanno in mettendo in ginocchio l’Europa e l’Italia”, ha continuato il leghista aggiungendo: “Penso che la Meloni speri che lenei prossimi mesi siano efficaci”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

