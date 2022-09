"Ucraina martoriata, è una guerra mondiale". L'appello di Papa Francesco (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stiamo vivendo una guerra mondiale. Papa Francesco nella consueta udienza del mercoledì in Vaticano torna a fare un appello ai costruttori di pace. Parlando a braccio al termine dell'Udienza Generale ha affermato: "Non dimentico la martoriata Ucraina", "oggi stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci per favore". "Alla Vergine Maria affidiamo le vittime di ogni guerra, specialmente la cara popolazione Ucraina", dato il Pontefice, "di fronte a tutti gli scenari di guerra del nostro tempo, chiedo a ciascuno di essere costruttore di pace e di pregare perché nel mondo si diffondano pensieri e progetti di concordia e di riconciliazione". Tra i vari temi toccati dal Santo Padre ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stiamo vivendo unanella consueta udienza del mercoledì in Vaticano torna a fare unai costruttori di pace. Parlando a braccio al termine dell'Udienza Generale ha affermato: "Non dimentico la", "oggi stiamo vivendo una, fermiamoci per favore". "Alla Vergine Maria affidiamo le vittime di ogni, specialmente la cara popolazione", dato il Pontefice, "di fronte a tutti gli scenari didel nostro tempo, chiedo a ciascuno di essere costruttore di pace e di pregare perché nel mondo si diffondano pensieri e progetti di concordia e di riconciliazione". Tra i vari temi toccati dal Santo Padre ...

